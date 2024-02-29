В Германии говорят, что имеют не так и много активов РФ, которые можно использовать

В Центральном банке Германии (Бундесбанке) хранится сравнительно небольшой объем суверенных российских активов, которые государства "Группы семи" и Европейский Союз хотят использовать для помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель после встречи на уровне министров финансов G20 в бразильском городе Сан-Паулу.

На фоне дискуссий в ЕС, могут ли доходы от замороженных российских активов быть использованы для Украины, глава немецкого центробанка заявил, что Берлин в этом плане не может многого предложить.

"Бундесбанк не имеет значительных российских активов. У нас хранятся небольшие суммы", – сказал Нагель, добавив, что речь идет о "десятках миллионов в нижнем диапазоне".

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в пользу того, чтобы ЕС использовал прибыль от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

По официальным данным, в результате санкций против России на территории ЕС, Австралии и стран "Группы семи" были обездвижены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, причем на ЕС приходятся более двух третей суммы.

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