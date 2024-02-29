У Парижі на кілька годин зникло вуличне світло – стався збій через високосний рік

У ніч проти четверга, 29 лютого, в Парижі на кілька годин зникло вуличне освітлення, що відповідальна компанія Cielis пов’язала з комп’ютерним збоєм через високосний рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У заяві Cielis ідеться, що в ніч із 28 на 29 лютого опівночі в Парижі вимкнулося вуличне освітлення через збій, "пов'язаний з комп'ютерною проблемою, пов'язаною з високосним роком".

"Групи Cielis, які експлуатують систему освітлення Парижа протягом двох з половиною років за державним контрактом, були негайно мобілізовані і вночі знову увімкнули освітлення", – додали в компанії.

Там перепросили перед жителями французької столиці за незручності й запевнили, що це "одноразовий випадок, і сьогодні ввечері він більше не повториться".

Відключення електроенергії в деяких районах Парижа тривало кілька годин, але про інциденти, пов’язані з відключеннями, не повідомлялось.

Як повідомлялось, у німецькому місті Бонн у будівлі, яка належить Міністерству оборони Німеччини, 12 лютого на кілька годин зникло світло, при цьому резервна система живлення так і не запрацювала.