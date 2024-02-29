В Париже на несколько часов исчез уличный свет - произошел сбой из-за високосного года

В ночь на четверг, 29 февраля, в Париже на несколько часов исчезло уличное освещение, что ответственная компания Cielis связала с компьютерным сбоем из-за високосного года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В заявлении Cielis говорится, что в ночь с 28 на 29 февраля в полночь в Париже выключилось уличное освещение из-за сбоя, "связанного с компьютерной проблемой, связанной с високосным годом".

"Группы Cielis, которые эксплуатируют систему освещения Парижа в течение двух с половиной лет по государственному контракту, были немедленно мобилизованы и ночью снова включили освещение", – добавили в компании.

Там извинились перед жителями французской столицы за неудобства и заверили, что это "одноразовый случай, и сегодня вечером он больше не повторится".

Отключение электроэнергии в некоторых районах Парижа продолжалось несколько часов, но об инцидентах, связанных с отключениями, не сообщалось.

Как сообщалось, в немецком городе Бонн в здании, которое принадлежит Министерству обороны Германии, 12 февраля на несколько часов исчез свет, при этом резервная система питания так и не заработала.