США відреагували на бойкот депутатами Орбана сесії парламенту щодо вступу Швеції у НАТО

Посольство США в Будапешті відреагувало на те, що провладні депутати в Угорщині проігнорують позачергове засідання парламенту у понеділок щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО.

Про це йдеться у заяві американського посольства у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У заяві згадано, що Угорщина є останнім членом НАТО, який досі не схвалив членство Швеції.

Тому "Сполучені Штати вітають оголошення про скликання позачергової парламентської сесії в понеділок, 5 лютого, з цього ключового питання нашої спільної безпеки".

"Прем'єр-міністр Орбан пообіцяв, що Угорщина діятиме "за першої ж можливості". Сесія в понеділок надає таку можливість", – йдеться у заяві американських дипломатів.

Представники угорської опозиції ініціювали проведення позачергового засідання парламенту, щоб він якнайшвидше ухвалив рішення щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО.

Але угорські депутати провладних фракцій "Фідес" і KDNP заявили, що не візьмуть участі в позачерговій сесії 5 лютого.

У партії Орбана підтвердили, що не будуть обговорювати вступ Швеції в НАТО до зустрічі очільників двох країн у Будапешті. Як відомо, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон допустив таку зустріч уже після приєднання до Альянсу.

Якщо всі депутати партії влади будуть відсутні на сесії 5 лютого, парламент Угорщини не матиме кворуму, а отже, не зможе ухвалити порядок денний сесії та проголосувати за будь-яке рішення.