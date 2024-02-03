США отреагировали на бойкот депутатами Орбана сессии парламента по вступлению Швеции в НАТО

Посольство США в Будапеште отреагировало на то, что провластные депутаты в Венгрии проигнорируют внеочередное заседание парламента в понедельник по ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом говорится в заявлении американского посольства в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В заявлении упомянуто, что Венгрия является последним членом НАТО, который до сих пор не одобрил членство Швеции.

Поэтому "Соединенные Штаты приветствуют объявление о созыве внеочередной парламентской сессии в понедельник, 5 февраля, по этому ключевому вопросу нашей общей безопасности".

"Премьер-министр Орбан пообещал, что Венгрия будет действовать "при первой же возможности". Сессия в понедельник предоставляет такую возможность", – говорится в заявлении американских дипломатов.

Представители венгерской оппозиции инициировали проведение внеочередного заседания парламента, чтобы он как можно быстрее принял решение о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Но венгерские депутаты провластных фракций "Фидес" и KDNP заявили, что не примут участия во внеочередной сессии 5 февраля.

В партии Орбана подтвердили, что не будут обсуждать вступление Швеции в НАТО до встречи руководителей двух стран в Будапеште. Как известно, премьер Швеции Ульф Кристерссон допустил такую встречу уже после присоединения к Альянсу.

Если все депутаты партии власти будут отсутствовать на сессии 5 февраля, парламент Венгрии не будет иметь кворума, а следовательно, не сможет принять повестку дня сессии и проголосовать за любое решение.