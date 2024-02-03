Україна отримала нову партію військової допомоги Естонії з Javelin

В Україну надійшов новий пакет допомоги від Естонії, до якого увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

Про це повідомила в суботу пресслужба Міноборони Естонії, повідомляє "Європейська правда".

Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники", – сказав глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

"Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки настане переможний кінець", – додав Певкур.

Цього тижня міністри оборони Європейського Союзу домовилися виконати свою обіцянку надіслати Україні один мільйон снарядів.

За словами Певкура, Естонія також сприяє виконанню обіцянки додатковими тисячами снарядів.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Уряд Естонії в грудні схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії на суму 80 млн євро.