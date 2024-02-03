Украина получила новую партию военной помощи Эстонии с Javelin

В Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашают из соображений безопасности.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники", – сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

"Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока наступит победный конец", – добавил Певкур.

На этой неделе министры обороны Европейского Союза договорились выполнить свое обещание прислать Украине один миллион снарядов.

По словам Певкура, Эстония также способствует выполнению обещания дополнительными тысячами снарядов.

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4% валового внутреннего продукта.

Правительство Эстонии в декабре одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии на сумму 80 млн евро.