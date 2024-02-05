Внаслідок пожежі на карнавалі у Німеччині постраждали шестеро осіб

Через пожежу, що виникла у неділю на бутафорському кораблі під час параду на карнавалі в німецькому місті Кель, постраждали шестеро осіб, одна людина отримала серйозні опіки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Як стверджують очевидці, перед пожежею стався вибух. Після займання, яке почалося всередині конструкції, людям довелося стрибати з транспорту на вулицю.

DPA

Влада організувала евакуацію з місця пригоди, тоді як пожежники швидко загасили вогонь. Поліція встановлює причини інциденту.

Водночас парад, подивитися на який прийшли десятки тисяч людей, припинили.

За традицією карнавали проводять у католицьких регіонах Німеччини перед Великим постом, під час яких відбуваються паради та гуляння з барвистими костюмами й гучною музикою.

Вони завершуються у "попільну середу", що цьогоріч припадає на 14 лютого, коли почнеться піст.

Раніше у торговому центрі Белграда спалахнула масштабна пожежа, яка змусила міську владу відправити на місце події три вертольоти для гасіння.

Перед цим у польському курортному містечку Карпач на кордоні з Чехією евакуювали з готелю 400 осіб через пожежу, що почалась у підвальному приміщенні.

Наприкінці 2023 року в Румунії сталася трагічна пожежа у гостьовому будинку – там загинули вісім людей.