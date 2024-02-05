В результате пожара на карнавале в Германии пострадали шесть человек

Из-за пожара, возникшего в воскресенье на бутафорском корабле во время парада на карнавале в немецком городе Кель, пострадали шесть человек, один человек получил серьезные ожоги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Как утверждают очевидцы, перед пожаром произошел взрыв. После возгорания, которое началось внутри конструкции, людям пришлось прыгать из транспорта на улицу.

DPA

Власти организовали эвакуацию с места происшествия, тогда как пожарные быстро потушили огонь. Полиция устанавливает причины инцидента.

Парад, посмотреть на который пришли десятки тысяч людей, прекратили.

По традиции карнавалы проводят в католических регионах Германии перед Великим постом, во время которых проходят парады и гуляния с красочными костюмами и громкой музыкой.

Они завершаются в "пепельную среду", что в этом году приходится на 14 февраля, когда начнется пост.

Ранее в торговом центре Белграда вспыхнул масштабный пожар, городские власти отправляли на место происшествия три вертолета для тушения.

Перед этим в польском курортном городке Карпач на границе с Чехией эвакуировали из отеля 400 человек из-за пожара, который начался в подвальном помещении.

В конце 2023 года в Румынии произошел трагический пожар в гостевом доме – там погибли восемь человек.