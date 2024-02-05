Глава МЗС Литви: Китай почав дипломатичний тиск на Вільнюс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Пекін розпочав дипломатичний тиск на Вільнюс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"На жаль, відкрився ще один новий фронт, ми називаємо це дипломатичним насильством. Литва не може працювати в Пекіні, оскільки Китай в односторонньому порядку знизив рівень дипломатичних відносин із нашою країною, обмеживши тим самим поїздки і всі дипломатичні операції обох країн", – зазначив Ландсбергіс.

За його словами, він поінформував про це своїх колег під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу (ЄС), яка в суботу відбулася в Брюсселі.

"Майже два роки ми страждали від торговельних обмежень, економічного тиску, зараз (із цим) ситуація краща", – зазначив Ландсбергіс.

Раніше повідомляли, що посольство Китаю у Вільнюсі з 24 січня призупинило видачу віз громадянам Литви.

Востаннє китайське представництво тимчасово призупиняло видачу віз громадянам Литви наприкінці листопада 2021 року.

Тоді в Пекіні заявили, що це було викликано технічними причинами, але це сталося після того, як КНР офіційно знизила рівень дипломатичних відносин з Литвою до рівня тимчасово повірених у справах у відповідь на відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

У листопаді 2023 року Ландсбергіс заявив, що литовські та китайські посадовці ведуть переговори про можливу нормалізацію дипломатичних відносин.

Днями уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

Перед цим Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.