Глава МИД Литвы: Китай начал дипломатическое давление на Вильнюс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Пекин начал дипломатическое давление на Вильнюс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"К сожалению, открылся еще один новый фронт, мы называем это дипломатическим насилием. Литва не может работать в Пекине, поскольку Китай в одностороннем порядке снизил уровень дипломатических отношений с нашей страной, ограничив тем самым поездки и все дипломатические операции обеих стран", – отметил Ландсбергис.

По его словам, он проинформировал об этом своих коллег во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза (ЕС), которая в субботу состоялась в Брюсселе.

"Почти два года мы страдали от торговых ограничений, экономического давления, сейчас (с этим) ситуация лучше", – отметил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что посольство Китая в Вильнюсе с 24 января приостановило выдачу виз гражданам Литвы.

Последний раз китайское представительство временно приостанавливало выдачу виз гражданам Литвы в конце ноября 2021 года.

Тогда в Пекине заявили, что это было вызвано техническими причинами, но это произошло после того, как КНР официально снизила уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня временно поверенных в делах в ответ на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

В ноябре 2023 года Ландсбергис заявил, что литовские и китайские чиновники ведут переговоры о возможной нормализации дипломатических отношений.

На днях правительство Литвы запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

Перед этим Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.