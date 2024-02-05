Посли країн НАТО прийшли на засідання парламенту Угорщини для тиску на депутатів Орбана

Посол США в Будапешті разом з послами інших країн-членів НАТО, в тому числі Данії та Польщі, відвідали в понеділок угорський парламент, що є проявом тиску для схвалення заявки Швеції на вступ до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.

Опозиційні партії Угорщини ініціювали позачергове засідання парламенту в понеділок у другій половині дня, щоб законодавчий міг якомога швидше проголосувати за вступ Швеції до НАТО. Однак представники керівної коаліції Орбана не прийшли на зустріч, яку вони раніше пообіцяли бойкотувати.

Водночас сильним сигналом стало те, що за зібранням парламенту особисто спостерігав американський посол Девід Прессман, а також посли Нідерландів, Норвегії, Данії, Польщі та Словаччини.

фото: Telex

Крім того, у понеділок глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна провів телефонну розмову з угорським колегою Петером Сійярто, у якій естонський міністр відзначив важливість процесу ратифікації вступу Швеції до НАТО.

Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини тільки після того, як парламент у Будапешті ухвалить рішення про ратифікацію шведського членства.