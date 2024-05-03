У Туреччині у зіткненні туристичних мікроавтобусів постраждали 15 людей

Щонайменше 15 людей, у тому числі 11 британців, постраждали внаслідок зіткнення туристичних мікроавтобусів у Туреччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Свідок стверджує, що один з напіввідкритих автомобілів врізався в задню частину іншого автобуса в районі Манавгат в Анталії, який є популярним місцем для туристів.

фото IHA HQ

Потім автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого пасажирів викинуло з транспортного засобу.

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Стан одного з постраждалих, 53-річного британця – дуже важкий.

Окрім британців, постраждав ірландський турист, а також троє співробітників туристичної компанії.

Кільком постраждалим була надана перша медична допомога на місці події, після чого їх відвезли до найближчих лікарень.

На кадрах наслідків аварії видно, як поранені люди лежали на землі і отримували медичну допомогу в той час, як інші сиділи з ковдрами на плечах.

Яскраво-рожевий перекинутий сафарі-автобус з написом "Panter Safari" на задній частині залишився на узбіччі дороги.

Кілька компаній пропонують поїздки в регіон туристам, які хочуть побачити навколишню сільську місцевість та інші культурні пам'ятки.

Речник Міністерства закордонних справ Британії сказав: "Ми надаємо консульську підтримку ряду британських громадян після інциденту в Туреччині і підтримуємо контакт з місцевою владою".

Мікроавтобус з польськими туристами потрапив в аварію у квітні в районі грузинського міста Хоні.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.