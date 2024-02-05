Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в колонке для издания "Зеркало недели".

Таяни отметил, что жестокое нападение России на Украину – "это не только региональная проблема, но и угроза для международного мира и безопасности".

"Украина может рассчитывать на нас и нашу приверженность справедливому и длительному миру, а также нашу поддержку в дальнейшем развитии "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Эмблемой нашего председательства является оливковое дерево – общепризнанный символ мира", – добавил он.

Глава итальянского МИД указал, что во время председательства его страны "Группа семи" в очередной раз "подтвердит свою непоколебимую поддержку Киева в политической сфере, сфере безопасности и финансовой сфере".

"Мы также сосредоточимся на восстановлении и заложим основы для проведения Ukraine Recovery Conference, которую Италия будет принимать в 2025 году и которая станет продолжением Конференции по восстановлению Украины, организованной в Риме в 2023 году", – анонсировал министр.

Напомнил Таяни и о деятельности посольства Италии в Киеве, которое в течение года будет координировать работу группы послов стран G7 по поддержке Украины.

"Группа и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Украины на пути реализации внутренних реформ, уделяя особое внимание усилению верховенства права, борьбе с коррупцией, судебной реформе, децентрализации, содействию демократии и переходу к "зеленой" экономике", – указал глава дипломатии Италии.

Напомним, с 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

На прошлой неделе Украина и Италия провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.