Іспанія збільшить фінансування агенції ООН, яку підозрюють у допомозі ХАМАС

Уряд Іспанії має намір виділити додаткові кошти для Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) на тлі припинення його фінансування іншими донорами – після того, як кількох співробітників запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, заявив парламенту Іспанії міністр закордонних справ країни Хосе Луїс Альбарес.

За словами Альбареса, Іспанія "терміново виділить 3,5 мільйона євро, щоб БАПОР міг продовжувати свою діяльність у короткостроковій перспективі".

"Ситуація, в якій опинилося БАПОР, є відчайдушною, і існує серйозний ризик того, що його гуманітарна діяльність в Газі буде паралізована протягом декількох тижнів", – додав голова іспанського МЗС.

Нагадаємо, понад десяток країн, зокрема США, Німеччина, Британія та Швеція, призупинили фінансування БАПОР після тверджень Ізраїля, що 12 його співробітників були причетні до терактів 7 жовтня 2023 року, скоєних угрупованням ХАМАС.

Усього йдеться про замороження понад 440 мільйонів доларів фінансування агентства ООН, у результаті чого воно може припинити діяльність до кінця лютого 2024 року.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го БАПОР надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.