Испания увеличит финансирование агентства ООН, которое подозревают в помощи ХАМАС

Правительство Испании намерено выделить дополнительные средства для Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) на фоне прекращения его финансирования другими донорами – после того, как нескольких сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявил парламенту Испании министр иностранных дел страны Хосе Луис Альбарес.

По словам Альбареса, Испания "срочно выделит 3,5 миллиона евро, чтобы БАПОР мог продолжать свою деятельность в краткосрочной перспективе".

"Ситуация, в которой оказалось БАПОР, является отчаянной, и существует серьезный риск того, что его гуманитарная деятельность в Газе будет парализована в течение нескольких недель", – добавил глава испанского МИД.

Напомним, более десятка стран, в частности США, Германия, Великобритания и Швеция, приостановили финансирование БАПОР после утверждений Израиля, что 12 его сотрудников были причастны к терактам 7 октября 2023 года, совершенных группировкой ХАМАС.

Всего речь идет о замораживании более 440 миллионов долларов финансирования агентства ООН, в результате чего оно может прекратить деятельность до конца февраля 2024 года.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го БАПОР предоставило свои объекты по всей Газе для гражданских, которые бежали от наступления израильских сил.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.