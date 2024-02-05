Парижан просят на время Олимпиады не заказывать посылок

Французское правительство порекомендовало жителям Парижа не заказывать посылок во время Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом.

Как пишет "Европейская правда", соответствующая рекомендация появилась на официальном сайте Министерства транспорта Франции.

Парижан просят по возможности "заранее заказать посылки, чтобы они были доставлены до 24 июля, после 8 сентября или в период между двумя Олимпиадами, то есть между 12 и 27 августа 2024 года".

На сайте добавляют: если доставка все же нужна во время Игр, стоит "отдавать предпочтение доставке в часы и дни с меньшим трафиком", а также "на велосипеде или пешком" или в пунктах выдачи за пределами периметра безопасности Парижа.

В Министерстве транспорта Франции в комментарии AFP назвали рекомендацию "сообщением с информацией и поощрением", которое было опубликовано "как можно раньше".

"Целью по-прежнему остается максимальная непрерывность обычной деятельности", – добавили в ведомстве.

Французская почтовая служба La Poste на запрос AFP также заявила, что "понимает настоятельную необходимость обеспечить безопасность товаров и людей во время Игр".

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия Игр.

Правительство Франции пытается заранее предупредить людей о потенциальных неудобствах, связанных с проведением Олимпийских игр – например необходимости считывания QR-кода для выхода из дома для людей, живущих вблизи мест проведения мероприятий.