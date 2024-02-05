Прем’єри Британії та Ірландії відреагували на гасла націоналістів про об’єднання Ірландії

Очільники уряду у Лондоні і Дубліні стримано відреагували на гасла націоналістів у Північній Ірландії, які заявляли про наміри працювати для об’єднання острова в складі однієї держави.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Партія націоналістів у Північній Ірландії "Шинн Фейн", яка вперше в історії отримала в новому уряді посаду першого міністра, як відомо, декларувала наміри готувати референдум щодо об’єднання Ірландії.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що місце Північної Ірландії у Сполученому Королівстві "захищене" та закликав новий уряд регіону зосередитися на практичних кроках, які покращать життя громадян.

Він також назвав "історичним" відновлення роботи північноірландського уряду після двох років політичної кризи.

Його заяви пролунали після зустрічі з північноірландськими політиками у Стормонті, туди прибув також прем’єр Ірландії Лео Варадкар.

Варадкар зі свого боку на брифінгу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи очікує він за свого життя побачити об’єднання Ірландії.

Він сказав, що це питання "не сьогоднішнього дня", а пріоритет будь-якого нового уряду в кожній країні – це ті питання, які найбільше турбують людей.

На Даунінг-Стріт після зустрічі лідерів заявили, що Сунак і Варадкар погоджуються у тому, що стабільна, ефективна й успішна Північна Ірландія – найкращий варіант для британсько-ірландських відносин.

Водночас у заявах пролунала і напруга – Сунак висловив жаль, що Дублін оспорював політику Лондона у часи так званого Лихоліття, а Варадкар розкритикував угоду, за якою Демократичну юніоністську партію вмовили припинити бойкот роботи уряду.

Також ЗМІ висловили подив, що прем’єри не організували спільну пресконференцію.

Нагадаємо, представниця "Шинн Фейн", перша міністерка в новому уряді Мішель О'Ніл в інавгураційній промові прямо не згадувала прямо про об’єднання Ірландії, зосередившись на економічних питаннях і примиренні.