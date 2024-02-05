Премьеры Британии и Ирландии отреагировали на лозунги националистов об объединении Ирландии

Руководители правительства в Лондоне и Дублине сдержанно отреагировали на лозунги националистов в Северной Ирландии, которые заявляли о намерениях работать для объединения острова в составе одного государства.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Партия националистов в Северной Ирландии "Шинн Фейн", которая впервые в истории получила в новом правительстве должность первого министра, как известно, декларировала намерения готовить референдум по объединению Ирландии.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что место Северной Ирландии в Соединенном Королевстве "защищено" и призвал новое правительство региона сосредоточиться на практических шагах, которые улучшат жизнь граждан.

Он также назвал "историческим" возобновление работы североирландского правительства после двух лет политического кризиса.

Его заявления прозвучали после встречи с североирландскими политиками в Стормонте, туда прибыл также премьер Ирландии Лео Варадкар.

Варадкар со своей стороны на брифинге уклонился от прямого ответа на вопрос, ожидает ли он при своей жизни увидеть объединение Ирландии.

Он сказал, что это вопрос "не сегодняшнего дня", а приоритет любого нового правительства в каждой стране – это те вопросы, которые больше всего беспокоят людей.

На Даунинг-Стрит после встречи лидеров заявили, что Сунак и Варадкар соглашаются в том, что стабильная, эффективная и успешная Северная Ирландия – лучший вариант для британско-ирландских отношений.

В то же время в заявлениях прозвучало и напряжение – Сунак выразил сожаление, что Дублин оспаривал политику Лондона во времена так называемой "Смуты", а Варадкар раскритиковал соглашение, по которому Демократическую юнионистскую партию уговорили прекратить бойкот работы правительства.

Также СМИ выразили удивление, что премьеры не организовали совместную пресс-конференцию.

Напомним, представительница "Шинн Фейн", первый министр в новом правительстве Мишель О'Нил в инаугурационной речи прямо не упоминала об объединении Ирландии, сосредоточившись на экономических вопросах и примирении.