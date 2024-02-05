Выборы в Финляндии: Стубб сохраняет первенство в рейтингах, но его оппонент нарастил поддержку

За неделю до второго тура президентских выборов Александр Стубб от "Национальной коалиции" сохраняет первое место в соцопросах со значительным отрывом от своего соперника Пекки Хаависто, кандидата от "Зеленых", однако отрыв между ними сократился.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты свежего соцопроса по заказу Helsingin Sanomat.

Если бы выборы проводились в тот же день, за Стубба проголосовали бы 54% респондентов, за Пекку Хаависто отдали бы голос 46%. Опрос проводился со 2 по 4 февраля.

Три четверти респондентов убеждены, что уже не изменят выбор, 15% – несколько сомневаются, и только 5% допустили, что могут изменить мнение.

Хаависто несколько сократил отрыв от Стубба, по сравнению с предыдущим опросом для HS сразу же после первого тура: тогда за Стубба во втором туре собирались голосовать 57%, за Хаависто – 43%.

Кандидаты имеют примерно одинаковую поддержку среди всех возрастных групп, но среди избирателей-мужчин сторонников Стубба несколько больше, чем среди женщин.

Также заметны определенные различия по социальным группам – Стубба чаще поддерживают менеджеры, "белые воротнички", предприниматели, а также пенсионеры, тогда как среди наемных работников и студентов чаще поддерживают Хаависто.

Три четверти избирателей, которые в первом туре проголосовали за Юсси Халла-ахо от "Настоящих финнов" (он получил 19%), во втором туре собираются голосовать за Стубба.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Напомним, второй тур президентских выборов в Финляндии пройдет 28 февраля, процесс заблаговременного голосования уже продолжается.

Подробнее о кандидатах читайте в статье "Выборы без шансов для России".