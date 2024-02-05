ЗМІ дізнались, що уряд Нідерландів хоче піти з Facebook

Уряд Нідерландів обговорює можливість відмови від соцмережі Facebook через занепокоєння щодо безпеки персональних даних на цій платформі.

Про це, як пише "Європейська правда", від близьких до уряду джерел дізналось видання De Telegraaf.

За інформацією видання, нідерландський уряд вів переговори з компанією-власником Facebook, Meta, про захист персональних даних. Вони "не принесли бажаних покращень", тож урядовці готуються до заборони Facebook.

Підготовка передбачає, що міністерства в уряді Нідерландів визначать, які наслідки для них матиме відмова від соцмережі.

Непрямо про підготовку такого кроку De Telegraaf розповіла державна секретарка уряду Нідерландів із питань цифровізації Александра ван Хуффелен. Вона нагадала, що ще у 2017 році нідерландський регулятор виявив порушення у тому, як Facebook обробляє персональні дані.

"Уряд Нідерландів провів розслідування ризиків для приватності, пов'язаних із використанням сторінок Facebook", – розповіла ван Хуффелен. За її словами, розслідування виявило серйозні недоліки, які обговорили з Facebook.

Посадовиця допускає, що слідом за Facebook урядова заборона може торкнутись і інших соціальних мереж. Сама ван Хуффелен вирішила припинити користуватися Twitter (X).

Минулого року уряд Нідерландів уже заборонив працівникам користуватися TikTok через занепокоєння щодо ризиків шпигунства, які несе в собі китайська платформа.