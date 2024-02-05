СМИ узнали, что правительство Нидерландов хочет уйти из Facebook

Правительство Нидерландов обсуждает возможность отказа от соцсети Facebook из-за беспокойства относительно безопасности персональных данных на этой платформе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", от близких к правительству источников узнало издание De Telegraaf.

По информации издания, нидерландское правительство вело переговоры с компанией-владельцем Facebook, Meta, о защите персональных данных. Они "не принесли желаемых улучшений", поэтому чиновники готовятся к запрету Facebook.

Подготовка предусматривает, что министерства в правительстве Нидерландов определят, какие последствия для них будет иметь отказ от соцсети.

Косвенно о подготовке такого шага De Telegraaf рассказала государственный секретарь правительства Нидерландов по вопросам цифровизации Александра ван Хуффелен. Она напомнила, что еще в 2017 году нидерландский регулятор обнаружил нарушения в том, как Facebook обрабатывает персональные данные.

"Правительство Нидерландов провело расследование рисков для приватности, связанных с использованием страниц Facebook", – рассказала ван Хуффелен. По ее словам, расследование выявило серьезные недостатки, которые обсудили с Facebook.

Чиновница допускает, что вслед за Facebook правительственный запрет может коснуться и других социальных сетей. Сама ван Хуффелен решила прекратить пользоваться Twitter (X).

В прошлом году правительство Нидерландов уже запретило работникам пользоваться TikTok из-за беспокойства относительно рисков шпионажа, которые несет в себе китайская платформа.