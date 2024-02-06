У Греції арештували 12 студентів, які блокували екзамени на знак протесту проти реформи

Грецька поліція у місті Комотіні вивела з будівлі юридичного факультету студентів, які зайняли його під час іспитів на знак протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, та арештувала 12 із них.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами правоохоронців, операцію провели на прохання про допомогу від керівництва університету. Про сутички не повідомляється.

У заяві поліції йдеться, що протестувальники, які зайняли будівлю факультету, не пустили близько 400 студентів, які мали складати іспити в понеділок, а також співробітників університету.

Ліві активісти та студенти по всій Греції влаштували серію захоплень будівель, перешкоджаючи проведенню лекцій та іспитів, а також протести проти реформи, деякі з яких набули насильницького характеру. На четвер заплановані нові демонстрації.

Натомість уряд закликав керівництво університетів звернутися до поліції, щоб припинити захоплення, та провести іспити онлайн на факультетах, які наразі контролюються протестувальниками.

Минулого тижня грецька поліція вступила в сутички з протестувальниками в масках, які у четвер зібрались біля парламенту на демонстрацію проти планів дозволити іноземним приватним університетам працювати в країні.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса розробив законопроєкт про реформу освіти, що дозволяє закладам працювати як філіям іноземних університетів.

Критики кажуть, що цей крок знецінить дипломи державних університетів Греції та ще більше скоротить фінансування державної освіти. Парламент має проголосувати за законопроєкт цього місяця.

У січні тисячі грецьких студентів також вийшли на мітинги в Афінах та інших містах на знак протесту проти запланованих освітніх реформ, які дозволять запровадити в країні приватні університети.