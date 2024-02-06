Держдеп розчарований блокуванням депутатами Орбана вступу Швеції в НАТО

Державний департамент США відреагував на бойкотування депутатами партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана парламентського засідання щодо заявки Швеції на вступ в НАТО, яке призвело до подальшого гальмування вступу країни до Альянсу.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина є останньою країною-членом НАТО, яка не ратифікувала членство (Швеції), і ми раді, що парламент Угорщини провів це засідання... Водночас ми розчаровані тим, що керівна партія заблокувала можливість голосування, бойкотувавши засідання", – зазначив він.

Представник Держдепу нагадав, що Угорщина заявила про підтримку вступу Швеції до НАТО, а також що Стокгольм виконав свої зобов'язання для членства в Альянсі.

"Ми вважаємо, що питання вступу Швеції до НАТО вирішене, і ми сподіваємося, що ми зможемо швидко пройти цей завершальний процес", – резюмував Пател.

Напередодні депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, тим самим заблокувавши приєднання країни до Альянсу.

Прем'єр Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив "Фідес".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини тільки після того, як парламент у Будапешті ухвалить рішення про ратифікацію шведського членства.