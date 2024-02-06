Госдеп разочарован блокированием депутатами Орбана вступления Швеции в НАТО

Государственный департамент США отреагировал на бойкот депутатами партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана парламентского заседания по заявке Швеции на вступление в НАТО, который привел к дальнейшему торможению вступления страны в Альянс.

Об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия является последней страной-членом НАТО, которая не ратифицировала членство (Швеции), и мы рады, что парламент Венгрии провел это заседание... В то же время мы разочарованы тем, что правящая партия заблокировала возможность голосования, бойкотировав заседание", – отметил он.

Представитель Госдепа напомнил, что Венгрия заявила о поддержке вступления Швеции в НАТО, а также что Стокгольм выполнил свои обязательства для членства в Альянсе.

"Мы считаем, что вопрос вступления Швеции в НАТО решен, и мы надеемся, что мы сможем быстро пройти этот завершающий процесс", – резюмировал Пател.

Накануне депутаты от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" бойкотировали парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО, тем самым заблокировав присоединение страны к Альянсу.

Премьер Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года.

Законодатели венгерской правящей партии, которые находятся под жестким контролем Орбана, пообещали отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы загладить вину Стокгольма за якобы критику относительно отступления Венгрии от демократии.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт", – заявил "Фидес".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе заявил, что предпочитает приехать в Венгрию только после того, как парламент в Будапеште примет решение о ратификации шведского членства.