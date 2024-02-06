У Фінляндії поліція вилучила наркотики на пів мільйона євро

Фінські правоохоронці під час тривалого розслідування вилучили велику кількість наркотичних засобів загальною вартістю 500 тисяч євро.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція завершила два досудових розслідування у зв’язку із ввезенням на територію країни синтетичного наркотика Alfa-PVP та інших.

Заборонені речовини привезли з Латвії, у розповсюдженні брали участь громадяни Фінляндії, Естонії і Латвії.

У справі проходить загалом 12 осіб, усі вони перебувають під вартою.

Найбільшими партіями, вилученими у процесі розслідування, були 4,2 кг амфетаміну та 2,4 кг Alfa PVP.

Нагадаємо, нещодавно бельгійська поліція знайшла понад 50 пакетів кокаїну в офісі міністерки освіти Валлонії.

Тим часом мер Амстердама пропонує декриміналізувати кокаїн.