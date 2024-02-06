В Финляндии полиция изъяла наркотики на полмиллиона евро в Финляндии
Финские правоохранители во время длительного расследования изъяли большое количество наркотических средств общей стоимостью 500 тысяч евро.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Полиция завершила два досудебных расследования в связи с ввозом на территорию страны синтетического наркотика Alfa-PVP и других.
Запрещенные вещества привезли из Латвии, в распространении участвовали граждане Финляндии, Эстонии и Латвии.
По делу проходит всего 12 человек, все они находятся под стражей.
Крупнейшими партиями, изъятыми в процессе расследования, были 4,2 кг амфетамина и 2,4 кг Alfa PVP.
Напомним, недавно бельгийская полиция нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии.
Между тем мэр Амстердама предлагает декриминализировать кокаин.