В Финляндии полиция изъяла наркотики на полмиллиона евро в Финляндии

Финские правоохранители во время длительного расследования изъяли большое количество наркотических средств общей стоимостью 500 тысяч евро.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Полиция завершила два досудебных расследования в связи с ввозом на территорию страны синтетического наркотика Alfa-PVP и других.

Запрещенные вещества привезли из Латвии, в распространении участвовали граждане Финляндии, Эстонии и Латвии.

По делу проходит всего 12 человек, все они находятся под стражей.

Крупнейшими партиями, изъятыми в процессе расследования, были 4,2 кг амфетамина и 2,4 кг Alfa PVP.

Напомним, недавно бельгийская полиция нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии.

Между тем мэр Амстердама предлагает декриминализировать кокаин.