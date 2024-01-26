Бельгійська поліція знайшла понад 50 пакетів кокаїну в офісі міністерки освіти Валлонії
Під час обшуку, проведеного в грудні в офісі Кароліни Дезір, міністерки освіти франкомовного південного регіону Валлонія, поліція знайшла наркотики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.
За даними місцевої преси, поліція знайшла в офісі міністерки понад 50 пакетів кокаїну.
У п'ятницю прокуратура Брюсселя підтвердила, що наркотики були виявлені в кабінеті міністерки. Один зі співробітників офісу був заарештований і звинувачений у продажу та зберіганні наркотиків.
Вісьмом іншим підозрюваним висунули звинувачення у збуті та зберіганні наркотиків.
Дезір підтвердила, що 13 грудня дізналася про те, що її помічник був заарештований за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.
Вона сказала, що звільнила співробітника "за зловживання довірою", після чого в його кабінеті провели обшук у пошуках "кримінальних предметів", знайшовши "50 пакетиків з білим порошком".
За інформацією La Dernière Heure, поліція також знайшла 10 тисяч євро готівкою в будинку заарештованого співробітника.
Прокуратура Брюсселя заявила, що розслідування все ще триває.
Нагадаємо, бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена в 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.