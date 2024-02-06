Португалія допоможе у відновленні освітніх закладів Житомирщини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з португальською делегацією на чолі з главою МЗС Жуау Гомешем Кравіньо, на якій ішлось про участь Португалії у відновленні України.

Про це у вівторок повідомили в пресслужбі Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Зеленський, за даними пресслужби, "високо оцінив" готовність Португалії долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирської області.

5 лютого в Житомирі відбувся форум з відновлення області за участю міністра закордонних справ та міністра освіти Португальської Республіки.

"Знаю, що вчора ви мали активний день у Житомирі та взяли участь у форумі з відновлення Житомирщини. Розраховую, що практична реалізація відповідних проєктів розпочнеться вже найближчим часом", – сказав президент.

Як повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", Португалія, зокрема, допоможе відновити зруйнований на початку повномасштабної війни внаслідок російського авіаудару ліцей № 25 у Житомирі.

Реконструкцію ліцею передбачає меморандум про взаєморозуміння між Житомирською міською радою та португальською компанією Construção Pública, E.P.E., який було підписано під час форуму.

Будівлю ліцею було зруйновано внаслідок російської повітряної атаки 4 березня 2022 року.

Міністр закордонних справ Португалії перебуває в Україні з дводенним візитом, він прибув 5 лютого.

У Києві він провів переговори з главою МЗС Дмитром Кулебою, на яких ішлося про військову допомогу та рух України до ЄС і НАТО.