Португалия поможет в восстановлении образовательных учреждений Житомирской области

Президент Владимир Зеленский провел встречу с португальской делегацией во главе с главой МИД Жуау Гомешем Кравиньо, на которой речь шла об участии Португалии в восстановлении Украины.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Зеленский, по данным пресс-службы, "высоко оценил" готовность Португалии присоединиться к восстановлению образовательных учреждений Житомирской области.

5 февраля в Житомире состоялся форум по восстановлению области с участием министра иностранных дел и министра образования Португальской Республики.

"Знаю, что вчера вы провели активный день в Житомире и приняли участие в форуме по восстановлению Житомирщины. Рассчитываю, что практическая реализация соответствующих проектов начнется уже в ближайшее время", – сказал президент.

Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", Португалия, в частности, поможет восстановить разрушенный в начале полномасштабной войны в результате российского авиаудара лицей № 25 в Житомире.

Реконструкцию лицея предусматривает меморандум о взаимопонимании между Житомирским городским советом и португальской компанией Construção Pública, E.P.E., который был подписан во время форума.

Здание лицея было разрушено в результате российской воздушной атаки 4 марта 2022 года.

Министр иностранных дел Португалии находится в Украине с двухдневным визитом, он прибыл 5 февраля.

В Киеве он провел переговоры с главой МИД Дмитрием Кулебой, на которых речь шла о военной помощи и движении Украины в ЕС и НАТО.