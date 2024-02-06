Посол України в Молдові підтвердив інцидент на кордоні з Придністров’ям на початку січня

Український посол у Кишиневі Марко Шевченко підтвердив, що на початку січня на кордоні України з невизнаним Придністров’ям відбувся інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, про який раніше заявляли у Тирасполі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це Шевченко заявив в інтерв’ю журналісту Ніколає Кіку.

За словами українського дипломата, на початку січня двоє придністровців, один із яких був працівником місцевого "міністерства держбезпеки", "перетнули український кордон, щоб щось обговорити з українським прикордонником".

"На них чекали українські правоохоронні органи, тому що ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком", – додав він.

Далі, стверджує Шевченко, один із жителів невизнаної ПМР "дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь".

"Одного з придністровців було вбито, ще одного поранено, і зараз він перебуває в лікарні", – сказав дипломат, підкресливши, що "українські правоохоронні органи діяли на нашій території, і їхня реакція була жорсткою, тому що було порушено закон щодо перетину кордону і незаконного трафіку".

Нагадаємо, минулого місяця так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я заявило про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", внаслідок якого "двоє "придністровських громадян" були переміщені на територію України".

Тоді речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав заяви невизнаного Придністров’я провокацією. Їх також не підтвердила й молдовська сторона.