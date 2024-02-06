Посол Украины в Молдове подтвердил инцидент на границе с Приднестровьем в начале января

Украинский посол в Кишиневе Марк Шевченко подтвердил, что в начале января на границе Украины с непризнанным Приднестровьем произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, о котором ранее заявляли в Тирасполе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Шевченко заявил в интервью журналисту Николае Кику.

По словам украинского дипломата, в начале января двое приднестровцев, один из которых был работником местного "министерства госбезопасности", "пересекли украинскую границу, чтобы что-то обсудить с украинским пограничником".

"Их ждали украинские правоохранительные органы, потому что эти двое приднестровцев, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком", – добавил он.

Далее, утверждает Шевченко, один из жителей непризнанной ПМР "достал пистолет и начал стрелять в сторону украинских пограничников, которые открыли ответный огонь".

"Один из приднестровцев был убит, еще один ранен, и сейчас он находится в больнице", – сказал дипломат, подчеркнув, что "украинские правоохранительные органы действовали на нашей территории, и их реакция была жесткой, потому что был нарушен закон о пересечении границы и незаконного трафика".

Напомним, в прошлом месяце так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья заявило об "инциденте с применением огнестрельного оружия", в результате которого "двое "приднестровских граждан" были перемещены на территорию Украины".

Тогда представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал заявления непризнанного Приднестровья провокацией. Их также не подтвердила и молдовская сторона.