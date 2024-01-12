У Молдові відреагували на заяви Придністров'я про "підготовку бойовиків для терактів"

Бюро з реінтеграції Молдови відкинуло як провокацію заяви так званого міністерства державної безпеки невизнаного Придністров’я про буцімто підготовку на молдовській території "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій.

Такий коментар відомство надало телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Бюро з реінтеграції Молдови заявило, що придністровські "органи влади" поширюють "провокаційну інформацію з пропагандистською метою". Там порадили "користуватися інформацією з офіційних публічних джерел, поширюваною конституційними органами влади".

Міністерство оборони Молдови в окремій заяві також відкинуло твердження Тирасполя. Там заявили, що з літа молдовська армія справді проводить підготовку українських військовослужбовців з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів, про що було поінформовано громадськість.

"Зазначимо, що навчання відбуваються в контексті співпраці з сусідньою державою Україна в гуманітарній сфері з метою захисту цивільного населення від вибухонебезпечних предметів, надання підтримки в підготовці українського персоналу з гуманітарного розмінування", – розповіли представники Міноборони Молдови в коментарі TV8.

Як повідомлялось, у невизнаному Придністров’ї заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території. Жодних доказів чи хоча б якихось підтверджень своїм заявам невизнана держава не навела.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

У 2022 році тамтешня "влада" так само сповіщала про серію вибухів на об’єктах, що породило спекуляції про можливу підготовку до вторгнення сил РФ із придністровської території.

Нещодавно придністровське "МДБ" також пускало чутки про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", який спростували і Київ, і Кишинів.