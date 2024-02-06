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Нідерланди публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві 

Вівторок, 6 лютого 2024, 18:03

Минулого року китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі.

Про це заявили у вівторок нідерландські спецслужби, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Це перший випадок, коли Нідерланди публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві на тлі зростання напруженості у сфері національної безпеки між двома країнами.

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, яке приховувало їхню діяльність, в мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для проведення несекретних досліджень.

"MIVD і AIVD підкреслюють, що цей інцидент не є незалежним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників", – йдеться в їхньому звіті.

"Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, вчинена Китаєм, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього виду кібершпигунства", – заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Пекін зазвичай заперечує звинувачення в кібершпигунстві і заявляє, що виступає проти всіх форм кібератак.

У квітні минулого року агенція AIVD заявила у своїй щорічній оцінці, що Китай становить найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів, здійснюючи спроби шпигунства, спрямовані на високотехнологічні компанії та університети.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу з ультраправим політиком.

Крім того, німецька розвідка повідомила, що Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

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