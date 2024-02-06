В прошлом году китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети.

Об этом заявили во вторник нидерландские спецслужбы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фоне роста напряженности в сфере национальной безопасности между двумя странами.

Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение, которое скрывало их деятельность, в сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для проведения несекретных исследований.

"MIVD и AIVD подчеркивают, что этот инцидент не является независимым, а является частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников", – говорится в их отчете.

"Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, совершенная Китаем, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому виду кибершпионажа", – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Пекин обычно отрицает обвинения в кибершпионаже и заявляет, что выступает против всех форм кибератак.

В апреле прошлого года агентство AIVD заявило в своей ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, осуществляя попытки шпионажа, направленные на высокотехнологичные компании и университеты.

Недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик.

Кроме того, немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.