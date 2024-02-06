Принцеса Нідерландів повернулась до студентського гуртожитку, звідки з’їхала через погрози

Кронпринцеса Нідерландів Амалія, яка навчається в Амстердамському університеті, вперше за півтора року повернулась до студентського гуртожитку, звідки з’їхала через погрози викрадення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Het Parool.

Останнім часом жителі Амстердама помітили посилену охорону навколо студентського гуртожитку, де раніше жила Амалія, а також встановлені додаткові камери спостереження й охоронців, які там прогулюються.

Такі посилені заходи безпеки вказують на те, що кронпринцеса Нідерландів, схоже, повернулась жити в гуртожитку.

Офіційно інформацію про повернення Амалії Het Parool коментувати відмовились, пославшись на необхідність захистити приватне життя принцеси, але й не заперечили.

Як відомо, кронпринцеса Нідерландів вивчає політику, психологію, право та економіку в Амстердамському університеті. Незабаром після початку навчання восени 2022 року їй довелося повернутися додому через погрози на свою адресу.

Хоча підозрюваного у погрозах принцесі незабаром арештували, вона продовжила жити в домі. Незрозуміло, що вплинуло на рішення королівської родини дозволити повернення Амалії в гуртожиток.

Нагадаємо, в парламенті Нідерландів обговорюють ініціативу зобов'язати короля Віллема-Александра і його сім'ю платити податок на прибуток – план, який вимагатиме внесення поправок до конституції.