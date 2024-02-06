Принцесса Нидерландов вернулась в студенческое общежитие, откуда съехала из-за угроз

Кронпринцесса Нидерландов Амалия, которая учится в Амстердамском университете, впервые за полтора года вернулась в студенческое общежитие, откуда съехала из-за угроз похищения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Het Parool.

В последнее время жители Амстердама заметили усиленную охрану вокруг студенческого общежития, где раньше жила Амалия, а также установлены дополнительные камеры наблюдения и прогуливающиеся там охранники.

Такие усиленные меры безопасности указывают на то, что кронпринцесса Нидерландов, похоже, вернулась жить в общежитии.

Официально информацию о возвращении Амалии Het Parool комментировать отказались, сославшись на необходимость защитить частную жизнь принцессы, но и не возразили.

Кронпринцесса Нидерландов изучает политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете. Вскоре после начала учебы осенью 2022 года ей пришлось вернуться домой из-за угроз в свой адрес.

Хотя подозреваемого в угрозах принцессе вскоре арестовали, она продолжила жить в доме. Непонятно, что повлияло на решение королевской семьи разрешить возвращение Амалии в общежитие.

Напомним, в парламенте Нидерландов обсуждают инициативу обязать короля Виллема-Александра и его семью платить налог на прибыль – план, который потребует внесения поправок в конституцию.