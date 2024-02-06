Ультраправа депутатка Бундестагу поскаржилась у прокуратуру після скандальної зустрічі у Потсдамі

Депутатка Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Герріт Гуй подала заяву з проханням про порушення кримінальної справи через зображення та можливі аудіозаписи із резонансної зустрічі праворадикалів у Потсдамі.

Прокуратура у Потсдамі підтвердила цю інформацію у вівторок інформаційній агенції DPA, пише "Європейська правда".

За словами речниці прокуратури, наразі розслідується первинна підозра. Йдеться про звинувачення за статтями 201 і 201a Кримінального кодексу Німеччини – заборона таємних аудіо- та відеозаписів у непублічних або спеціально захищених місцях.

Сама Гуй у зазначила, що подала скаргу близько трьох тижнів тому на порушення особистих прав.

"Я особливо зацікавлена в отриманні доступу до будь-яких аудіо- та відеозаписів. У позитивному випадку я подам позов про оприлюднення цих записів, зокрема, для того, щоб вони стали публічними", – сказала депутатка.

Передумовою для цієї скарги стало повідомлення видання Correctiv про зустріч праворадикалів 25 листопада в Потсдамі, на якій були присутні Гуй та інші політики "Альтернативи для Німеччини".

Колишній голова "Ідентифікаційного руху" в Австрії Мартін Зеллнер підтвердив, що він говорив про "реміграцію" на зустрічі в Потсдамі. Коли праві екстремісти використовують цей термін, вони зазвичай мають на увазі, що велика кількість людей іноземного походження повинна покинути країну – навіть під примусом і навіть якщо у них є німецький паспорт.

Correctiv опублікував фотографії зустрічі в готелі, зроблені ззовні, а також кадри, які, за словами Correctiv, були зняті зсередини за допомогою годинника. Аудіозаписи засідання не були оприлюднені.

Нагадаємо, вже кілька тижнів у Німеччині тривають масові демонстрації проти ультраправих через повідомлення ЗМІ про потсдамську зустріч, де обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.