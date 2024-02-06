Ультраправая депутат Бундестага пожаловалась в прокуратуру после скандальной встречи в Потсдаме

Депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" Геррит Гуй подала заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела из-за изображения и возможных аудиозаписей с резонансной встречи праворадикалов в Потсдаме.

Прокуратура в Потсдаме подтвердила эту информацию во вторник информационному агентству DPA, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря прокуратуры, сейчас расследуется первичное подозрение. Речь идет об обвинении по статьям 201 и 201a Уголовного кодекса Германии – запрет тайных аудио- и видеозаписей в непубличных или специально защищенных местах.

Сама Гуй отметила, что подала жалобу около трех недель назад на нарушение личных прав.

"Я особенно заинтересована в получении доступа к любым аудио- и видеозаписям. В положительном случае я подам иск об обнародовании этих записей, в частности, для того, чтобы они стали публичными", – сказала депутат.

Предпосылкой для этой жалобы стало сообщение издания Correctiv о встрече праворадикалов 25 ноября в Потсдаме, на которой присутствовали Гуй и другие политики "Альтернативы для Германии".

Бывший председатель "Идентификационного движения" в Австрии Мартин Зеллнер подтвердил, что он говорил о "ремиграции" на встрече в Потсдаме. Когда правые экстремисты используют этот термин, они обычно подразумевают, что большое количество людей иностранного происхождения должно покинуть страну – даже под принуждением и даже если у них есть немецкий паспорт.

Correctiv опубликовал фотографии встречи в отеле, сделанные снаружи, а также кадры, которые, по словам Correctiv, были сняты изнутри с помощью часов. Аудиозаписи заседания не были обнародованы.

Напомним, уже несколько недель в Германии продолжаются массовые демонстрации против ультраправых из-за сообщений СМИ о потсдамской встрече, где обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.