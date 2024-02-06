Німеччина закликала Угорщину "дуже швидко" ратифікувати вступ Швеції до НАТО

Німеччина прагне, аби Угорщина прискорила схвалення заявки Швеції на членство в НАТО після того, як керівна партія угорського лідера "Фідес" затримала ратифікацію в понеділок.

Про це заявив високопоставлений німецький посадовець журналістам у Берліні у вівторок, його цитує Politico, пише "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що зараз це питання лояльності до Альянсу і, загалом, дружньої поведінки між країнами ЄС, і що це має відбутися дуже швидко", – сказав посадовець.

Угорщина – єдиний член НАТО, який ще не схвалив заявку Швеції на вступ до військового альянсу.

Після місяців зволікань Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки правляча партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" у понеділок зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.

"Такі візити між партнерами ЄС є цілком нормальними, але вони не повинні бути пов'язані таким чином", – сказав той же німецький посадовець.

Нагадаємо, представник Держдепу США заявив, що Угорщина заявила про підтримку вступу Швеції до НАТО, а також що Стокгольм виконав свої зобов'язання для членства в Альянсі.