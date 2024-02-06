Германия призвала Венгрию "очень быстро" ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Германия стремится, чтобы Венгрия ускорила одобрение заявки Швеции на членство в НАТО после того, как правящая партия венгерского лидера "Фидес" задержала ратификацию в понедельник.

Об этом заявил высокопоставленный немецкий чиновник журналистам в Берлине во вторник, его цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

"Мы считаем, что сейчас это вопрос лояльности к Альянсу и, в общем, дружественного поведения между странами ЕС, и это должно произойти очень быстро", – сказал чиновник.

Венгрия – единственный член НАТО, который еще не одобрил заявку Швеции на вступление в военный альянс.

После месяцев проволочек Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в понедельник потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.

"Такие визиты между партнерами ЕС являются вполне нормальными, но они не должны быть связаны таким образом", – сказал тот же немецкий чиновник.

Напомним, представитель Госдепа США заявил, что Венгрия заявила о поддержке вступления Швеции в НАТО, а также что Стокгольм выполнил свои обязательства для членства в Альянсе.