Кишинів готовий допомогти Києву розслідувати інцидент на кордоні з невизнаним Придністров’ям

Розслідування збройного інциденту на кордоні, про який Тирасполь повідомив на початку січня, має вести Україна, і Кишинів готовий їй у цьому допомогти.

Про це молдовському виданню Newsmaker повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Молдови, пише "Європейська правда".

"Як повідомив посол України в Кишиневі, інцидент стався на території України, відповідно розслідування цієї справи перебуває в юрисдикції України", – заявила речниця МВС Олівія Мельник.

Вона також наголосила, що Кишинів готовий допомогти Києву і Тирасполю в розслідуванні обставин того, що сталося.

Український посол у Кишиневі Марко Шевченко підтвердив, що на початку січня на кордоні України з невизнаним Придністров’ям відбувся інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, про який раніше заявляли у Тирасполі.

За словами українського дипломата, двоє придністровців, які, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком, перетнули кордон.

Один із них дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь. Одного з придністровців було вбито, ще одного поранено.

Минулого місяця так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я заявило про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", внаслідок якого "двоє "придністровських громадян" були переміщені на територію України".

Тоді речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав заяви невизнаного Придністров’я провокацією.