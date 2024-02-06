Підозрювана у роботі на Росію євродепутатка: "Я агентка, агентка миру"

Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок, яку звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, у вівторок виступила в Європарламенті з промовою, у якій вона запевнила, що завжди працювала лише заради миру.

Заяву Жданок наводить видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Російськомовна Жданок звернулася до своїх колег-депутатів під час дебатів англійською мовою.

Дебати були викликані журналістським розслідуванням про те, що Жданок роками працювала на російську Федеральну службу безпеки. Жданок заперечує ці звинувачення.

"Так, я агентка, агентка миру, агентка Європи без фашизму, агентка прав меншин, агентка об'єднаної Європи від Лісабона до Уралу", – сказала вона, виступаючи на пленарному засіданні.

"І я хочу вибачитися тут і зараз перед людьми за те, що не була успішною агенткою", – додала вона, нарікаючи на жахливий стан відносин між Росією і ЄС.

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас під час дебатів наголосив, що з лютого 22-го року у ЄС спостерігають хвилю дезінформації, яку Росія використовує як зброю в своїй агресивній війні проти України, спотворюючи факти, публікуючи фальшиві наративи і намагаючись скористатися втомою від війни.

"Я вважаю, що обов'язок цієї палати – розслідувати, хто ще, що і за яких умов робив, щоб грати в гру Москви", – сказав він, назвавши звинувачення на адресу Жданок "глибоко тривожними".

Французька євродепутатка-центристка Наталі Луазо, яка працює над викоріненням іноземного втручання в роботу Європарламенту, звернулася до своїх колег із закликом: "Будьте уважні, будьте обережні і не забувайте про те, що ви не повинні бути байдужими. Тримайте очі відкритими і, будь ласка, пам'ятайте, що російські маніпуляції – це зброя масового знищення, коли йдеться про нашу демократію".

Інші латвійські законодавці попередили, що в парламенті є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.

Жданок зараз перебуває під слідством Європарламенту.