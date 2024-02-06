Подозреваемая в работе на Россию евродепутат: "Я агентка, агентка мира"

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, во вторник выступила в Европарламенте с речью, в которой она заверила, что всегда работала только ради мира.

Заявление Жданок приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Русскоязычная Жданок обратилась к своим коллегам-депутатам во время дебатов на английском языке.

Дебаты были вызваны журналистским расследованием о том, что Жданок годами работала на российскую Федеральную службу безопасности. Жданок отрицает эти обвинения.

"Да, я агентка, агентка мира, агентка Европы без фашизма, агентка прав меньшинств, агентка объединенной Европы от Лиссабона до Урала", – сказала она, выступая на пленарном заседании.

"И я хочу извиниться здесь и сейчас перед людьми за то, что не была успешным агентом", – добавила она, сетуя на ужасное состояние отношений между Россией и ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас во время дебатов отметил, что с февраля 22-го года в ЕС наблюдают волну дезинформации, которую Россия использует как оружие в своей агрессивной войне против Украины, искажая факты, публикуя фальшивые нарративы и пытаясь воспользоваться усталостью от войны.

"Я считаю, что обязанность этой палаты – расследовать, кто еще, что и при каких условиях делал, чтобы играть в игру Москвы", – сказал он, назвав обвинения в адрес Жданок "глубоко тревожными".

Французский евродепутат-центрист Натали Луазо, которая работает над искоренением иностранного вмешательства в работу Европарламента, обратилась к своим коллегам с призывом: "Будьте внимательны, будьте осторожны и не забывайте о том, что вы не должны быть равнодушными. Держите глаза открытыми и, пожалуйста, помните, что российские манипуляции – это оружие массового уничтожения, когда речь идет о нашей демократии".

Другие латвийские законодатели предупредили, что в парламенте есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.

Жданок сейчас находится под следствием Европарламента.