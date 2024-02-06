Салліван летить в Брюссель говорити про підтримку України

Радник з питань національної безпеки CША Джейк Салліван 7 лютого вирушить до Брюсселя, щоб обговорити, серед іншого, подальшу підтримку України.

Про це заявила речниця Ради з нацбезпеки США Адрієнн Вотсон, повідомляє "Європейська правда".

У Брюсселі Салліван зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради за участю своїх колег з країн-членів НАТО.

"Під час цих зустрічей Салліван обговорить низку ключових питань напередодні ювілейного 75-го саміту у Вашингтоні, в тому числі нашу подальшу підтримку України, нашу відповідь на російську агресію і інвестиції, які країни-члени НАТО роблять у зміцнення нашої обороноздатності і стримування, в тому числі шляхом інвестування в наші оборонно-промислові бази", – повідомила речниця.

Нагадаємо, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

За словами президента США Джо Байдена, усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату.