Салливан летит в Брюссель говорить о поддержке Украины

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан 7 февраля отправится в Брюссель, чтобы обсудить, среди прочего, дальнейшую поддержку Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Адриенн Уотсон, сообщает "Европейская правда".

В Брюсселе Салливан встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании Североатлантического совета с участием своих коллег из стран-членов НАТО.

"Во время этих встреч Салливан обсудит ряд ключевых вопросов накануне юбилейного 75-го саммита в Вашингтоне, в том числе нашу дальнейшую поддержку Украины, наш ответ на российскую агрессию и инвестиции, которые страны-члены НАТО делают в укрепление нашей обороноспособности и сдерживания, в том числе путем инвестирования в наши оборонно-промышленные базы", – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

По словам президента США Джо Байдена, все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената.