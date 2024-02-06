ЗМІ: Одна з ключових партій Нідерландів вийшла з переговорів про коаліцію

У Нідерландах центристський "Новий соціальний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омтцигтом вирішив вийти з коаліційних переговорів, ініційованих переможцем останніх парламентських виборів – ультраправою Партією свободи Герта Вілдерса.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась газета AD.

За словами співрозмовників AD, Омтцигт оголосив про рішення вийти з коаліційних переговорів своїм однопартійцям, пославшись на фінансові пропозиції ультраправих, викладені у понад десятку листів.

"За жодних умов NSC не хоче робити обіцянок нідерландцям, заздалегідь знаючи, що це – порожні обіцянки, яких за час роботи уряду не вдасться дотриматись", – цитує газета листа лідера центристів.

Водночас Омтцигт не виключив, що може підтримувати майбутній уряд меншості на чолі з Вілдерсом у деяких питаннях.

Центристський NSC отримав 20 зі 150 місць у нижній палаті парламенту та, як вважалось, був одним із ключових партнерів будь-якого майбутнього коаліційного уряду. Вихід партії з переговорів підриває шанси Вілдерса сформувати кабінет більшості.

Нагадаємо, що Партія свободи Нідерландів, яка несподівано перемогла на дострокових парламентських виборах у листопаді 2023 року, вела переговори з NSC, правою Народною партією за свободу та демократію (VVD) і "Фермерсько-громадянським рухом" (BBB).

Та вже тривалий час між партіями виринають помітні протиріччя, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих.

Читайте також: "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.