СМИ: Одна из ключевых партий Нидерландов вышла из переговоров о коалиции

В Нидерландах центристский "Новый социальный договор" (NSC) во главе с Питером Омтцигтом решил выйти из коалиционных переговоров, инициированных победителем последних парламентских выборов – ультраправой Партией свободы Герта Вилдерса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала газета AD.

По словам собеседников AD, Омтцигт объявил о решении выйти из коалиционных переговоров своим однопартийцам, сославшись на финансовые предложения ультраправых, изложенные в более десятка писем.

"Ни при каких условиях NSC не хочет делать обещаний нидерландцам, заранее зная, что это – пустые обещания, которые за время работы правительства не удастся соблюсти", – цитирует газета письмо лидера центристов.

В то же время Омтцигт не исключил, что может поддерживать будущее правительство меньшинства во главе с Вилдерсом в некоторых вопросах.

Центристский NSC получил 20 из 150 мест в нижней палате парламента и, как считалось, был одним из ключевых партнеров любого будущего коалиционного правительства. Выход партии из переговоров подрывает шансы Вилдерса сформировать кабинет большинства.

Напомним, что Партия свободы Нидерландов, которая неожиданно победила на досрочных парламентских выборах в ноябре 2023 года, вела переговоры с NSC, правой Народной партией за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданским движением" (BBB).

Но уже длительное время между партиями возникают заметные противоречия, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых.

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