Національна фінська авіакомпанія Finnair має намір зважувати пасажирів перед посадкою на борт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Йдеться про добровільне зважування, за допомогою якого визначатимуть середню вагу пасажирів і багажу.

Ваги встановлять в аеропорту Гельсінкі-Вантаа біля кількох виходів на посадку. Зважування відбуватимуться в лютому, квітні та травні.

"Ми записуватимемо загальну вагу пасажира і багажу та деяку іншу інформацію, однак ім'я та посадковий номер ми не фіксуємо. Цифру на вагах бачитиме лише працівник аеропорту, тож брати участь у добровільному зважуванні можна, не побоюючись цікавих роззяв", – запевняє Сату Муннукка з Finnair.

Авіакомпанія вже проводила зважування в 2017-2018 рр. Отримані під час процесу дані використовувалися для внутрішніх розрахунків. Водночас, згідно із загальноєвропейським законодавством, розрахунки необхідно оновлювати кожні п'ять років.

Як повідомляє Finnair, у кожного літака є максимальна вантажопідйомність, яку не можна перевищувати. Авіакомпанія володіє доскональною інформацією про те, які чинники впливають на максимальну злітну вагу літака, за винятком ваги пасажирів і багажу – щодо них використовується приблизна оцінка.

Наприкінці січня авіакомпанія Finnair через масштабний страйк працівників транспортної галузі, зокрема авіаційної, скасувала близько 550 рейсів.

А в Німеччині в середу страйкує наземний персонал авіакомпанії Lufthansa.