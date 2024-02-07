Национальная финская авиакомпания Finnair намерена взвешивать пассажиров перед посадкой на борт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Речь идет о добровольном взвешивании, с помощью которого будут определять средний вес пассажиров и багажа.

Весы установят в аэропорту Хельсинки-Вантаа возле нескольких выходов на посадку. Взвешивание будет проходить в феврале, апреле и мае.

"Мы будем записывать общий вес пассажира и багажа и некоторую другую информацию, однако имя и посадочный номер мы не фиксируем. Цифру на весах будет видеть только работник аэропорта, поэтому участвовать в добровольном взвешивании можно, не опасаясь любопытных зевак", – уверяет Сату Муннукка из Finnair.

Авиакомпания уже проводила взвешивание в 2017-2018 гг. Полученные в ходе процесса данные использовались для внутренних расчетов. В то же время, согласно общеевропейскому законодательству, расчеты необходимо обновлять каждые пять лет.

Как сообщает Finnair, у каждого самолета есть максимальная грузоподъемность, которую нельзя превышать. Авиакомпания обладает доскональной информацией о том, какие факторы влияют на максимальный взлетный вес самолета, за исключением веса пассажиров и багажа – в отношении них используется приблизительная оценка.

В конце января авиакомпания Finnair из-за масштабной забастовки работников транспортной отрасли, в частности авиационной, отменила около 550 рейсов.

А в Германии в среду бастует наземный персонал авиакомпании Lufthansa.